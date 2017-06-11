По факту гибели детей на железной дороге в Приморье возбуждено уголовно дело

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей на железной дороге в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного управления на транспорте Дарья Немцева.
"По факту гибели троих детей на железной дороге в Приморье возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и виновные лица", - сообщила представитель следствия.
Ранее сообщалось, что 10 июня в 19:48 местного времени (12:48 мск) на участке между станциями Амурский залив и Надеждинская Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) локомотив сбил четверых детей в возрасте от 10 до 12 лет. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния наезда избежать не удалось. Два мальчика и девочка погибли на месте, еще одна девочка госпитализирована с тяжелыми травмами. В настоящее время она находится в реанимации и за ее жизнь борются врачи.
В пресс-службе ДВЖД заявили, что причиной трагедии стало грубое нарушение пострадавшими правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а именно - хождение по путям в неустановленном месте и отсутствие контроля со стороны взрослых. В управлении МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу подчеркнули, что причиной происшедшего стало желание детей сделать селфи на фоне приближающегося поезда.
С начала года на ДВЖД пострадали 33 человека, 20 из которых погибли. Почти все случаи произошли из-за хождения по путям.