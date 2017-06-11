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СК возбудил дело по факту пропажи четырехлетнего мальчика на Урале

Происшествия
11 июня, 10:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июня. /ТАСС

Ребенок исчез близ Рефтинского водохранилища в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырехлетнего мальчика близ Рефтинского водохранилища в Свердловской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК.

"Решение о возбуждении уголовного дела принято в связи с тем, что в настоящее время не имеется объективных данных о совершении в отношении ребенка какого-либо иного преступления (его похищения или убийства), но с учетом малолетнего возраста пропавшего, его длительного отсутствия с момента исчезновения, а также погодных факторов, не исключена вероятность трагического исхода", - пояснили в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), уточнили в пресс-службе. В СК также отметили, что в рамках дела у следователей есть возможность "провести более широкий спектр мероприятий", также его возбуждение было "обусловлено необходимостью активизации поисковых мероприятий".

"Сотрудники завершили работу с детектором лжи, устройство показало, что родители непричастны к исчезновению мальчика. Кроме того, примерно в шести километрах от места пропажи ребенка были обнаружены следы детской обуви, похожие на следы сапог, в которых был мальчик. Они обрываются у небольшого болота, туда направлены водолазы", - рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас в районе пропажи ребенка продолжается масштабная поисковая операция, в которой принимают участие сотрудники СК, МЧС и полиции, а также волонтеры из отрядов "Сокол" и "Лиза Алерт". В поисках используются собаки и беспилотник, оснащенный тепловизором.

Как сообщалось ранее, ребенок пропал утром 10 июня, когда отдыхал на природе с родителями. Мальчик исчез по пути от отца, который отправился в лес за дровами, к матери, которая осталась у палатки, на расстоянии около 100 метров. Отец ребенка работает на местной птицефабрики, мать - в дошкольном образовательном учреждении.

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