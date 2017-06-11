Обезвредивших кратовского стрелка сотрудников Росгвардии и МВД представят к госнаградам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии, принимавшие участие в спецоперации по обезвреживанию кратовского стрелка, будут представлены к государственным и ведомственным наградам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Министр внутренних дел РФ и командующий Центральным округом Росгвардии поблагодарили принимавших участие в операции сотрудников за проявленное мужество и умелые действия при обезвреживании вооруженного преступника и сообщили, что задействованный в мероприятиях личный состав будет представлен к государственным и ведомственным наградам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава Центрального округа Росгвардии Павел Дашков после спецоперации отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава. "В результате проведенного специального мероприятия легкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии, в основном, по касательной", - цитирует пресс-служба слова Дашкова.

В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.