Обезвредивших кратовского стрелка сотрудников Росгвардии и МВД представят к госнаградам

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии, принимавшие участие в спецоперации по обезвреживанию кратовского стрелка, будут представлены к государственным и ведомственным наградам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"Министр внутренних дел РФ и командующий Центральным округом Росгвардии поблагодарили принимавших участие в операции сотрудников за проявленное мужество и умелые действия при обезвреживании вооруженного преступника и сообщили, что задействованный в мероприятиях личный состав будет представлен к государственным и ведомственным наградам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, глава Центрального округа Росгвардии Павел Дашков после спецоперации отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава. "В результате проведенного специального мероприятия легкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии, в основном, по касательной", - цитирует пресс-служба слова Дашкова.
В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.