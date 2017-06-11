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Обезвредивших кратовского стрелка сотрудников Росгвардии и МВД представят к госнаградам

Происшествия
11 июня, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В результате стрельбы, устроенной накануне жителем подмосковного поселка Кратово, погибли четыре человека. Спецоперация по его обезвреживанию продолжалась семь часов

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© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии, принимавшие участие в спецоперации по обезвреживанию кратовского стрелка, будут представлены к государственным и ведомственным наградам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

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Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома

"Министр внутренних дел РФ и командующий Центральным округом Росгвардии поблагодарили принимавших участие в операции сотрудников за проявленное мужество и умелые действия при обезвреживании вооруженного преступника и сообщили, что задействованный в мероприятиях личный состав будет представлен к государственным и ведомственным наградам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава Центрального округа Росгвардии Павел Дашков после спецоперации отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава. "В результате проведенного специального мероприятия легкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии, в основном, по касательной", - цитирует пресс-служба слова Дашкова.

В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.

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