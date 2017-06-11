ГИБДД устанавливает владельца внедорожника, заехавшего на пандус Эрмитажа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти устанавливает владельца автомобиля внедорожника Gelandewagen (Mercedes), который, судя по опубликованному в интернете видео, заехал на пандус Эрмитажа в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.
"Проводится проверка. Устанавливаются владелец и автомобиль, запечатленные на видео", - рассказал собеседник агентства, добавив, что возбуждено административное дело в отношении неустановленного лица.
Ранее в интернете было опубликовано видео, где внедорожник катается по Дворцовой площади, а затем заезжает на пандус Эрмитажа.