Шеф полиции: убийство россиянина Зиберова под Вашингтоном будет раскрыто

ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Убийство 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова под Вашингтоном относится к разряду раскрываемых преступлений. Уверенность в этом выразил начальник управления полиции округа Монтгомери (штат Мэриленд) Томас Мэнджер.

Именно вверенное ему управление ведет расследование убийства Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара, которое было совершено в минувший понедельник на территории округа Монтгомери - в предместьях столицы США. В подростков, находившихся в припаркованной автомашине с работающим двигателем, выпустили больше 22 пуль.

"Порядочный объем информации"

"Мы располагаем порядочным объемом информации, которую пока не обнародуем, поскольку идет активное расследование дела. Мы знаем, что лица, несущие ответственность за случившееся, следят за тем, что говорит полиция", - заявил Мэнджер местной телестанции. На прямой вопрос о том, поддается ли убийство раскрытию, он ответил утвердительно. "Считаю, что да. Я полностью уверен в том, что мои подчиненные найдут виновного", - сказал он.

В соответствии с данными Мэнджера, убийства, совершаемые в округе Монтгомери, обычно связаны с бандитизмом, незаконной торговлей наркотиками или бытовым насилием. При этом жертвы и исполнители преступления, как правило, знакомы. "Они, может быть, не являются друзьями, но обычно знают друг друга", - рассказал шеф полиции.

По словам Мэнджера, правоохранительные органы теперь имеют "результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной на месте преступления", и "протокол патологоанатомического исследования". "И, таким образом, мы в действительности теперь можем лучше определить, что произошло на месте (преступления). Это нам помогает в плане сведения дела воедино. Множество следователей работает над ним круглосуточно", - сказал руководитель полицейского управления округа Монтгомери.

Он заверил, что идет "чрезвычайно активное разбирательство". "Мы расследуем порядочное число наводок", - подчеркнул Мэнджер. Однако, продолжал он, полиция пока не знает, что Артем Зиберов и Шади Ади Наджар делали на тихой улочке примерно в 11 км от своих домов. "Не уверен, почему этот район стал местом преступления, мы еще пытаемся понять, почему жертвы (преступления) припарковались там", - заявил Мэнджер.

Подозреваемых пока нет

Как он признал, круг подозреваемых пока не очерчен. "К сожалению, мы на данном этапе еще не вышли на подозреваемого, но получаем все больше и больше информации", - отметил шеф полиции округа Монтгомери. В связи с этим он подтвердил, что блюстители порядка, в частности, пытаются выяснить, знали ли жертвы убийцу или убийц. Согласно изложенным Мэнджером сведениям, полиция "начинает выходить на определенные ответы" и получает полезную информацию от общественности, к которой ранее обратилась за помощью в расследовании данного дела.

В среду Мэнджер указал, что "расследование идет во множестве различных направлений". Полиция округа Монтгомери объявила вознаграждение в размере $10 тыс. за предоставление любой информации, которая может способствовать раскрытию преступления.

Артем Зиберов закончил школу с отличием и уже был зачислен в Университет штата Мэриленд, в котором собирался изучать международные отношения. Погиб Артем в канун своего выпускного.

Поминальная служба по нему прошла в субботу. Похоронен Артем будет в Москве.