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Убитого в США Артема Зиберова похоронят в Москве

Происшествия
8 июня, 2:11 UTC+3 ВАШИНГТОН Макаров и, Андрей Шитов

Решение приняли родственники погибшего подростка

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров и Андрей Шитов/. Восемнадцатилетний Артем Зиберов, убитый в понедельник в США, будет похоронен в Москве. Об этом сообщил ТАСС настоятель православного храма Св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне о. Виктор Потапов.

По его словам, такое решение приняли родственники погибшего подростка. Тот жил в мэрилендском пригороде Вашингтона с матерью и отчимом, а в Москве у него остались отец и много другой родни. Насколько известно священнику, у Артема было и американское, и российское гражданство. То же подтверждают и российские официальные лица в США, поскольку Зиберов состоял на консульском учете.

Как сообщила ранее полиция мэрилендского округа Монтгомери, двое подростков - Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар - были найдены в понедельник мертвыми внутри припаркованного автомобиля. Смерть их наступила в результате многочисленных огнестрельных ранений. Полиция ведет следствие и объявила вознаграждение в размере $10 тыс. за предоставление любой информации, которая может способствовать раскрытию преступления.

Со слов матери погибшего о. Виктор рассказал, что Зиберов не относился к числу так называемых трудных подростков. Он хорошо учился, готовился поступать в университет. Убили его буквально накануне выпускного вечера в школе, которую он окончил.

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