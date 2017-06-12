Пропавшего на Урале четырехлетнего ребенка ищут более 150 спасателей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Более 150 спасателей третьи сутки ищут ребенка, который пропал 10 июня вблизи Рефтинского водохранилища Свердловской области, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Третьи сутки в Свердловской области продолжается широкомасштабная поисковая операция. В поисках четырехлетнего ребенка задействованы более 150 спасателей и курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Спасатели вместе с коллегами из МВД, Росгвардии и волонтерами метр за метром с воздуха, на земле и на воде ежедневно обследуют территорию в десятки квадратных километров", - сказали в главке МЧС.
В зоне поисков также работает несколько кинологических расчетов подразделений МЧС и полиции.
Участники поисковой операции каждое утро получают от штаба задание и выходят на обследование определенного квадрата территории. "Сегодня спасатели и кинологи вместе с коллегами из других правоохранительных структур и представителями охотхозяйства будут работать на болоте, задача - обследовать территорию, где вчера квадрокоптер обнаружил медведя. Курсанты и волонтеры продолжат обследование лесной зоны", - приводит пресс-служба слова подполковника внутренней службы Андрея Хныкина, руководителя группировки сил МЧС на месте поисков.
По данным ведомства, к поискам не планируется привлекать вертолет так как густая растительность леса значительно затрудняет поиски с воздуха.
Общая группировка сил, задействованных в поисках, составляет более 500 человек.
За 11 июня наземной группой были обследованы 37 кв. км территории, с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов - 60 кв. км. Водолазы-спасатели обследовали 4 кв. км акватории.
Ранее сообщалось, что следователи СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырехлетнего мальчика близ Рефтинского водохранилища.
Ребенок пропал утром 10 июня, когда отдыхал на природе с родителями. Мальчик исчез по пути от отца, который отправился в лес за дровами, к матери, которая осталась у палатки, на расстоянии около 100 метров. Отец ребенка работает на местной птицефабрики, мать - в дошкольном образовательном учреждении.