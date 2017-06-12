Пропавшего на Урале четырехлетнего ребенка ищут более 150 спасателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Более 150 спасателей третьи сутки ищут ребенка, который пропал 10 июня вблизи Рефтинского водохранилища Свердловской области, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Третьи сутки в Свердловской области продолжается широкомасштабная поисковая операция. В поисках четырехлетнего ребенка задействованы более 150 спасателей и курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Спасатели вместе с коллегами из МВД, Росгвардии и волонтерами метр за метром с воздуха, на земле и на воде ежедневно обследуют территорию в десятки квадратных километров", - сказали в главке МЧС.

В зоне поисков также работает несколько кинологических расчетов подразделений МЧС и полиции.

Участники поисковой операции каждое утро получают от штаба задание и выходят на обследование определенного квадрата территории. "Сегодня спасатели и кинологи вместе с коллегами из других правоохранительных структур и представителями охотхозяйства будут работать на болоте, задача - обследовать территорию, где вчера квадрокоптер обнаружил медведя. Курсанты и волонтеры продолжат обследование лесной зоны", - приводит пресс-служба слова подполковника внутренней службы Андрея Хныкина, руководителя группировки сил МЧС на месте поисков.

По данным ведомства, к поискам не планируется привлекать вертолет так как густая растительность леса значительно затрудняет поиски с воздуха.

Общая группировка сил, задействованных в поисках, составляет более 500 человек.

За 11 июня наземной группой были обследованы 37 кв. км территории, с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов - 60 кв. км. Водолазы-спасатели обследовали 4 кв. км акватории.

О пропаже ребенка

Ранее сообщалось, что следователи СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырехлетнего мальчика близ Рефтинского водохранилища.

Ребенок пропал утром 10 июня, когда отдыхал на природе с родителями. Мальчик исчез по пути от отца, который отправился в лес за дровами, к матери, которая осталась у палатки, на расстоянии около 100 метров. Отец ребенка работает на местной птицефабрики, мать - в дошкольном образовательном учреждении.