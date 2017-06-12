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В Читу и Улан-Удэ вывезли более 30 пострадавших в ДТП в Забайкалье

Происшествия
12 июня, 12:47 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В Петровск-Забайкальской ЦРБ остаются три человека в крайне тяжелом состоянии, не подлежащие транспортировке

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ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Более 30 пострадавших в крупном ДТП с автобусом паломников в Забайкалье эвакуированы в больницы Читы и Улан-Удэ, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

"12 человек были направлены в Улан-Удэ (одна женщина при транспортировке скончалась), более 20 человек доставлены силами ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и регионального Центра медицины катастроф в Читу, где распределены в Городскую больницу №1 и Краевую клиническую больницу. Несколько минут назад в Чите приземлился вертолет Ми-8 МЧС России, который доставил еще четверых пострадавших. Четыре машины везут людей в краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В Петровск-Забайкальской ЦРБ остаются три человека в крайне тяжелом состоянии, не подлежащие транспортировке - это водитель автобуса и две женщины. "Всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь в полном объеме. В Петровске-Забайкальском продолжается опознание тел погибших", - добавили в министерстве.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м км трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 12 человек. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

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