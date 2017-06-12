Самолет МиГ-21 ВВС Румынии потерпел крушение на юге страны

БУХАРЕСТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Самолет МиГ-21 Lancer ВВС Румынии потерпел крушение 12 июня в 11:15 (совпадает с московским) в уезде Констанца (юг страны). Об этом сообщило министерство национальной обороны.

Самолет, принадлежащий 86-й базе ВВС "Пилот лейтенант Георге Мочорницэ" в Фетешть, взлетел с базы "Михаил Когэлничану" около 10:00 для проведения тренировочного полета в рамках учений Thracian Eagle 2017, которые проводятся совместно с болгарскими ВВС. Согласно сообщению оборонного ведомства, "возвращаясь на базу "Михаил Когэлничану", во время приземления пилот доложил о серьезном повреждении мотора с нарушением параметров его функционирования".

МиГ упал примерно в восьми километрах от южной оконечности взлетной полосы международного аэропорта "Михаил Когэлничану" близ населенного пункта Назарча. Пилот катапультировался и был доставлен вертолетом в больницу Констанцы. Он находится в сознании, врачи диагностировали у него травму позвоночника.

Происшествие расследует военная прокуратура, обстоятельства инцидента изучает специальная комиссия, назначенная начальником штаба ВВС Румынии.