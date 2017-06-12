МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московская полиция задержала Алексея Навального, сейчас его доставляют в отдел полиции для составления административных протоколов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2. и 19.3 КоАП РФ", - сказали в полиции. Эти документы будут переданы в суд для принятия решения.

Ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") предусматривает до 15 суток административного ареста. По статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") Навальному грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы до 40 часов либо арест до 10 суток.

Ранее прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников акции на проспекте Сахарова о нарушении закона в случае попытки провести несанкционированное мероприятие на Тверской улице.

В прокуратуре напомнили, что "правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых - проспект Сахарова - они дали свое согласие". Правоохранительные органы будут вынуждены "принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", отметили в прокуратуре столицы.

Ранее власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня с 13:30 до 16:00 мск - от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Академика Сахарова, 9. В воскресенье вечером ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу и начать шествие в 14:00 мск.