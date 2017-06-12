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Дело о ДТП с автобусом в Забайкалье передано в центральный аппарат СК

Происшествия
12 июня, 17:09 UTC+3

В результате аварии, по последним данным, погибли 13 человек

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о ДТП в Забайкальском крае, в котором погибли 13 человек, передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вследствие которого произошло ДТП с человеческими жертвами, передано в производство центрального аппарата СК", - сказала Петренко.

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Темы
ДТП с автобусом в Забайкалье
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