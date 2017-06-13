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Суд огласит приговор экс-главе ФСИН по делу о закупке электронных браслетов

Происшествия
13 июня, 0:03 UTC+3 МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года

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Бывший глава ФСИН Александр Реймер

Бывший глава ФСИН Александр Реймер

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы  огласит приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александру Реймеру, обвиняемому в крупном мошенничестве при закупке электронных браслетов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

В ходе прений сторон прокурор просила суд признать Реймера виновным в крупном мошенничестве и приговорить к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Также она просила лишить его звания генерал- полковника внутренней службы и госнаград.

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Предполагаемым соучастникам Реймера - его экс- заместителю Николаю Криволапову и бывшему директору подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно- технического обеспечения и связи" Виктору Определенову - прокурор просила назначить шесть и семь лет заключения соответственно со штрафом в 800 тыс. рублей каждому, а также лишить Криволапова звания генерал-майора.

По мнению прокуратуры, вина подсудимых была полностью доказана в ходе судебного разбирательства. При этом прокуратура отказалась от обвинения всем подсудимых по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), посчитав ее излишней. По словам прокурора, ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), вменяемая фигурантам, предусматривает наказание за преступление, совершенное должностным лицом.

Между тем, гособвинение скорректировало сумму ущерба от действий подсудимых. По ее словам, сумма почищенных ими средств составляет 1 млрд 278 млн рублей.

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в 2010-2012 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (так называемых электронных браслетов). При цене в 19 тыс. рублей стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. рублей, мобильное устройство (позволяет отслеживать перемещения за пределами дома - прим. ТАСС) приобреталось за 128 тыс. рублей.

30 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС), к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств. В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.

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