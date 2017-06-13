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На Камчатке семилетняя девочка едва не застрелила своего брата из пневматики

Происшествия
13 июня, 3:52 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Ребенка с ранением головы на скорой доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Семилетняя жительница города Елизово на Камчатке едва не убила из пневматического оружия своего девятилетнего брата. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.

"В городе Елизово девятилетний школьник получил ранение из пневматического оружия. Травму мальчику по неосторожности причинила младшая сестра во время игры.

Сотрудникам полиции отец детей рассказал, что играл с ними в гараже, стреляя по пустым бутылкам. Когда родитель отлучился на несколько минут, семилетняя девочка по неосторожности выстрелила в голову своему брату", - сообщила пресс-служба.

Ребенка с ранением головы на скорой доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой. В отношении отца детей составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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