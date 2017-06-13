Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек

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ЧИТА, 13 июня. /ТАСС/. Водитель разбившегося в Забайкалье автобуса с паломниками скончался в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ, число погибших в результате ДТП возросло до 14 человек, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
"Скончался водитель автобуса. На данный момент у нас остается одна женщина, она в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое, стабильное", - приводит пресс-служба слова главврача Петровск-Забайкальской ЦРБ Цыдена Цыдыпова.
Мужчина скончался в 09:15 по местному времени (03:15 мск).
В министерстве отметили, что забайкальские медики получают постоянные консультации от главного травматолога и главного реаниматолога России, федеральный центр и ведущие врачи страны помогают в лечение через телемедицинские консультации.
Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек. В больницах Бурятии и Забайкальского края находятся 34 человека, 18 из них - в реанимации, в том числе одна девочка - в состоянии комы.
Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. В рамках расследования следователи также выясняют признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу.