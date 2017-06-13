СК возбудил дело в отношении участника акции, распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН

Гончар: "Питтсбург" сможет выиграть Кубок Стэнли и в следующем годуСпорт 13 июня, 9:47
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"Происшествия 13 июня, 9:30
Южнокорейский биатлонист Лапшин пропустит 4-6 месяцев из-за травмыСпорт 13 июня, 8:52
ФСБР намерена создать борцовскую систему FAN-ID по примеру футбольнойСпорт 13 июня, 8:46
Жуков призвал оргкомитет ОИ-2022 в Пекине использовать опыт Олимпиады-2008Спорт 13 июня, 8:29
Дасаев: "Спартак" хочет построить победную команду-династиюСпорт 13 июня, 8:19
Хабаровские ученые пройдут на катерах маршрутом Пржевальского по УссуриНаука 13 июня, 7:44
Форвард "Голден Стэйт" Дюрант признан самым ценным игроком финала НБАСпорт 13 июня, 7:09
"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" и стал пятикратным чемпионом НБАСпорт 13 июня, 6:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении задержанного участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - сказала она.
По предварительным данным следствия, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему оказана необходимая медицинская помощь.
"Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует предъявить ему обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила Петренко.
Ранее о задержании подозреваемого сообщила Росгвардия.