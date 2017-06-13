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СК возбудил дело в отношении участника акции, распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН

Происшествия
13 июня, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Пострадавший боец получил ожог глаз

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©  Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении задержанного участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - сказала она.

По предварительным данным следствия, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему оказана необходимая медицинская помощь.

"Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует предъявить ему обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила Петренко.

Ранее о задержании подозреваемого сообщила Росгвардия.

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