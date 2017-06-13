СК возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейского на митинге в Петербурге 12 июня

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту нападения на полицейского во время несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Из материалов уголовного дела следует, что 12 июня во время проведения несанкционированного митинга неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского", - говорится в сообщении.
По информации ГСУ, в настоящее время подозреваемый в нападении разыскивается.
По данным полиции, в несанкционированной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, около 500 человек были задержаны за различные нарушения.