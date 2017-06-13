Главу сети ресторанов "Тарас Бульба" обвинили в неуплате налогов на 650 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение руководителю сети ресторанов "Тарас Бульба" в неуплате налогов на сумму 650 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела Юрию Белойвану предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов", - сказала она.

По версии следствия, с января 2011 года по март 2014 года Белойван, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность по товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу на 650 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "В рамках следствия принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба", - добавила Иванова.