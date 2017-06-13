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В аэропорту Салехарда совершил экстренную посадку самолет SSJ 100 "Аэрофлота"

Происшествия
13 июня, 16:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Причиной случившегося стало срабатывание датчика пожара в двигателе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Уральскому федеральному округу (УрФО).

"По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Салехард, сегодня в 16:20 местного времени (14:20 мск) запросил экстренную посадку в аэропорту Салехарда из-за срабатывания датчика пожара в одном из двигателей. Экстренная посадка самолета прошла благополучно в 16:32 местного времени", - сказали там.

По данным аэропорта, на борту воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" находились 42 пассажира. "Никто не пострадал. Срабатывание датчика было ложным, но в аэропорту были приняты все меры для экстренной посадки", - уточнили в аэропорту.

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