В аэропорту Салехарда совершил экстренную посадку самолет SSJ 100 "Аэрофлота"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Уральскому федеральному округу (УрФО).
"По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Салехард, сегодня в 16:20 местного времени (14:20 мск) запросил экстренную посадку в аэропорту Салехарда из-за срабатывания датчика пожара в одном из двигателей. Экстренная посадка самолета прошла благополучно в 16:32 местного времени", - сказали там.
По данным аэропорта, на борту воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" находились 42 пассажира. "Никто не пострадал. Срабатывание датчика было ложным, но в аэропорту были приняты все меры для экстренной посадки", - уточнили в аэропорту.