Вор через окно проник в здание ГУВД Москвы и украл из кабинета 2 тыс. рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут форточника, похитившего деньги из здания экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Москвы, выломав решетку на окне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне неизвестный, выломав металлическую решетку, через окно проник в служебное помещение ЭКЦ ГУ МВД по Москве и совершил кражу двух тысяч рублей, принадлежащих сотруднице подразделения", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что по данному факту возбуждено дело, полиция проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на поимку преступника.