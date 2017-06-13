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Вор через окно проник в здание ГУВД Москвы и украл из кабинета 2 тыс. рублей

Происшествия
13 июня, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По данному факту возбуждено дело. Ведется поиск злоумышленника

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут форточника, похитившего деньги из здания экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Москвы, выломав решетку на окне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне неизвестный, выломав металлическую решетку, через окно проник в служебное помещение ЭКЦ ГУ МВД по Москве и совершил кражу двух тысяч рублей, принадлежащих сотруднице подразделения", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что по данному факту возбуждено дело, полиция проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на поимку преступника.

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