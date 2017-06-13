Экс-главе Татфондбанка предъявлили обвинение в мошенничестве

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Татарстану предъявили обвинение бывшему председателю правления организации Роберту Мусину и еще троим фигурантам дела о мошенничестве в банке. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Четверым предъявлено обвинение: Мусину, Семенову, Мочалову и Насырову по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Остальные фигуранты проходят по делу в качестве подозреваемых", - пояснили в пресс-службе.