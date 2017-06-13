Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-главе Татфондбанка предъявлили обвинение в мошенничестве

Происшествия
13 июня, 18:39 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, июня. /ТАСС

Суд помимо Роберта Мусина предъявил обвинения еще троим фигурантам дела о мошенничестве в банке

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Татарстану предъявили обвинение бывшему председателю правления организации Роберту Мусину и еще троим фигурантам дела о мошенничестве в банке. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Четверым предъявлено обвинение: Мусину, Семенову, Мочалову и Насырову по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Остальные фигуранты проходят по делу в качестве подозреваемых", - пояснили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы банковской системы Татарстана
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: США стремятся остановить ухудшение отношений с Россией
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
7
WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама