Трехлетняя девочка пропала без вести в селе Соцгородок в ЕАО

БИРОБИДЖАН, 14 июня. /ТАСС/. Следственное управление по СК РФ по Еврейской автономной области (ЕАО) возбудило уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки вечером во вторник в селе Соцгородок. Поиски ребенка пока не дали результатов, сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления СК РФ Наталья Добробабина.

"Уголовное дело по факту исчезновения ребенка по признакам убийства малолетнего (ст. 105 УК РФ) (убийство малолетнего). Сейчас отрабатываются все возможные версии произошедшего, работа по поиску девочки не прекращается, задействована криминалистическая техника, беспилотные летательные аппараты, служебные собаки", - сказала Добробабина.

Трехлетняя девочка пропала в вечернее время 13 июня в селе Соцгородок Смидовичского района области. К поисковым мероприятиям привлечены силы МЧС, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. "Поисковые мероприятия не прекращались в темное время суток, однако пока местонахождение ребенка не установлено", - добавила собеседница агентства.