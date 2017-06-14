После обрушения в доме в Волгограде 12 человек провели ночь в пункте временного размещения

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Двенадцать жильцов дома в Волгограде, где во вторник произошло обрушение, провели ночь в пункте временного размещения, организованного в ближайшей школе. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель администрации Волгограда.

"В пункте временного размещения в ближайшей к дому школе ночевали 12 человек, из них трое детей. Для них вчера вечером было организовано горячее питание, сейчас также будет горячий завтрак. Остальные жильцы временно разместились у родственников и знакомых", - сказал собеседник агентства.

По данным областного главка МЧС, всего в аварийном доме в момент ЧП находились 44 человека, все они были эвакуированы.

Ранее представитель мэрии Волгограда сообщил, что дом 44 по улице Панферова был построен в 1954 году. В 2016 году его признали аварийным. 13 июня, по уточненным данным, в здании чердачное перекрытие обрушилось на лестничный пролет.