После обрушения в доме в Волгограде 12 человек провели ночь в пункте временного размещения

Сорокин: газон арены в Петербурге не вызвал нареканий у ФИФА и готов к Кубку конфедерацийСпорт 14 июня, 8:25
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска об УДОПроисшествия 14 июня, 8:22
Оргкомитет ЧМ-2018 заинтересован в скорейшем решении вопроса с покупкой телеправСпорт 14 июня, 8:20
Оргкомитет "Россия-2018" удовлетворен информационной поддержкой Кубка конфедерацийСпорт 14 июня, 8:16
Оргкомитет "Россия-2018" уверен, что все стадионы чемпионата мира будут построены в срокСпорт 14 июня, 8:04
Генеральный секретарь ФИФА Самура уверена в успешности Кубка конфедерацийСпорт 14 июня, 8:03
Серию памятных монет в честь ЧМ-2018 по футболу представили в Южной КорееСпорт 14 июня, 7:45
США обвинили КНДР в осуществлении хакерских атак с 2009 годаМеждународная панорама 14 июня, 7:35
Рейтинг недовольства Трампом достиг 60%Международная панорама 14 июня, 7:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Двенадцать жильцов дома в Волгограде, где во вторник произошло обрушение, провели ночь в пункте временного размещения, организованного в ближайшей школе. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель администрации Волгограда.
"В пункте временного размещения в ближайшей к дому школе ночевали 12 человек, из них трое детей. Для них вчера вечером было организовано горячее питание, сейчас также будет горячий завтрак. Остальные жильцы временно разместились у родственников и знакомых", - сказал собеседник агентства.
По данным областного главка МЧС, всего в аварийном доме в момент ЧП находились 44 человека, все они были эвакуированы.
Ранее представитель мэрии Волгограда сообщил, что дом 44 по улице Панферова был построен в 1954 году. В 2016 году его признали аварийным. 13 июня, по уточненным данным, в здании чердачное перекрытие обрушилось на лестничный пролет.