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В Южной Корее задержан аспирант, пытавшийся взорвать своего преподавателя

Происшествия
14 июня, 7:56 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Взрыв произошел, когда профессор распаковывал посылку. Он получил легкие ожоги рук и лица и был госпитализирован

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СЕУЛ, 14 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Полиция Республики Корея задержала подозреваемого в организации взрыва в сеульском университете Ёнсе, в результате которого пострадал преподаватель вуза. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

"Подозреваемый под давлением неопровержимых доказательств уже сознался в совершенном преступлении", - отмечается в сообщении. Как выяснилось, задержанный - аспирант, который обучался у пострадавшего преподавателя. Мотивом, как предполагается, стала личная неприязнь.

Инцидент произошел 13 июня в 08:41 утра (02:41 мск). Пострадавший - профессор университета по фамилии Ким- рассказал, что придя на работу, увидел висящий на дверной ручке своего кабинета пакет с коробкой и посчитал, что ему пришла посылка. Упаковка взорвалась в момент, когда он начал ее открывать. Мужчина получил легкие ожоги рук и лица и был госпитализирован.

Полицейские эксперты отмечают, что устройство не сработало так, как было задумано: вместо взрыва произошло лишь возгорание пороха, которым была начинена самодельная бомба.

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