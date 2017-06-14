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В Копенгагене вандалы вновь облили краской статую Русалочки

Происшествия
14 июня, 10:53 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 14, июня. /ТАСС

Статую раскрасили в белый и синий цвета. На фотографии, размещенной на сайте газеты Politiken, видно, что на асфальте рядом написана фраза: "Дания, защити китов на Фарерских островах"

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ОСЛО, 14 июня. /ТАСС/. Неизвестные облили синей и белой краской знаменитую бронзовую статую Русалочки в центре Копенгагена. Об этом местная полиция сообщила в своем Twitter.

"Сегодня ночью Русалочку раскрасили в белый и синий, - говорится в сообщении датских правоохранителей. - На земле была надпись "Освободите Абдула". Спустя пару часов полицейские сообщили о том, что завершили осмотр места происшествия и сейчас городские службы отмывают статую от краски.

Следует заметить, что это уже второй раз за последние пару недель, когда статуя, посвященная персонажу из одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, подвергается нападкам вандалов. 30 мая ее облили красной краской предположительно защитники животных, выступающие против забоя гринд (черных дельфинов) в районе Фарерских островов. На фотографии, размещенной на сайте датской газеты Politiken, видно, что на участке асфальта рядом со статуей красной краской написана фраза: "Дания, защити китов на Фарерских островах".

Статуя, установленная в датской столице в 1913 году, уже неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды - в 1964 и в 1984 годах - у нее отпиливали голову, причем в первый раз пропавшая часть скульптуры так и не была найдена и пришлось изготовить новую. В 1998 году пропала, но затем нашлась бронзовая рука скульптуры, а в 2003 году неизвестные с помощью взрывчатки столкнули 175-килограммовую статую с ее каменного постамента. Власти города неоднократно рассматривали предложение о том, чтобы перенести статую на несколько метров вглубь гавани, перекрыв к ней доступ с суши, однако пока эта инициатива так и не получила одобрения.

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