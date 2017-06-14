СК проверяет телесюжет о воспрепятствовании проезду скорой помощи в Подмосковье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет данные СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи с пациенткой в тяжелом состоянии в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Сюжет о том, что водитель автомашины Hyundai, двигаясь по Горьковскому шоссе в районе поселка Радиоцентр, неоднократно препятствовал проезду машины скорой помощи, которая везла в медицинское учреждение тяжелую пациентку, вышел в эфире одного из федеральных телеканалов", - отметили в ГСУ.

Следственный комитет заявил, что незамедлительно реагирует на факты противоправных действий в отношении медиков. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.