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СК проверяет телесюжет о воспрепятствовании проезду скорой помощи в Подмосковье

Происшествия
14 июня, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет данные СМИ о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи с пациенткой в тяжелом состоянии в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Сюжет о том, что водитель автомашины Hyundai, двигаясь по Горьковскому шоссе в районе поселка Радиоцентр, неоднократно препятствовал проезду машины скорой помощи, которая везла в медицинское учреждение тяжелую пациентку, вышел в эфире одного из федеральных телеканалов", - отметили в ГСУ.

Следственный комитет заявил, что незамедлительно реагирует на факты противоправных действий в отношении медиков. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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