Число жертв ливней и оползней в Бангладеш увеличилось до 145

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Не менее 145 человек погибли в результате сильных ливневых дождей и оползней на юго-востоке Бангладеш.

Об этом сообщило агентство AFP. Десятки людей продолжают оставаться пропавшими без вести в регионе, который в последние несколько дней охвачен стихийным бедствием.

Число жертв может возрасти, так как многие затопленные территории на данный момент остаются отрезанными от мира, передает агентство. Ранее сообщалось о 111 погибших.

"Нам не удалось добраться до некоторых удаленных территорий из-за дождя. Но даже в тех местах, где мы уже побывали, не удалось обнаружить все тела", - рассказал AFP начальник пожарной службы округа Рангамати Дидарул Алам.

От смерчей и наводнений, вызванных тропическими циклонами, в Бангладеш ежегодно погибают сотни людей. В 2007 году в результате мощного циклона в этом государстве более четырех тысяч человек погибли или пропали без вести. В 2009 году циклон "Айла" унес жизни 179 человек.