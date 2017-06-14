Суд отказал Олегу Навальному в смягчении наказания

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ОРЕЛ, 14 июня. /ТАСС/. Урицкий районный суд Орловской области в среду отказал Олегу Навальному, осужденному на 3,5 года колонии за мошенничество, в смягчении наказания, сообщила ТАСС представитель суда Инна Сафронова.
Олег Навальный - брат оппозиционера Алексея Навального. Защита осужденного настаивала на замене неотбытого наказания штрафом, что предусмотрено ст. 80 УК РФ.
"В удовлетворении ходатайства о смягчении наказания отказано", - уточнила Сафронова.
Как ранее сообщал ТАСС, Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Они были признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Алексей Навальный был осужден на 3,5 года условно, Олег Навальный - на 3,5 года колонии общего режима. Он отбывает наказание в ИК-5 (Нарышкино, Орловская область).
Кроме того, суд взыскал с Навальных более 4 млн рублей по иску проходящей потерпевшей по делу "Многопрофильной процессинговой компании", а также назначил обоим штраф по 500 тыс. рублей.
Позже Мосгорсуд признал приговор законным, сняв с Алексея Навального дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей в связи с процессуальными нарушениями.
В июле 2016 года Урицкий районный суд Орловской области отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении, указав, что при решении об УДО учитывается только поведение заключенного в колонии. Олег Навальный же характеризуется как злостный нарушитель порядка и требует постоянного контроля со стороны администрации, в связи с чем был переведен в одиночную камеру. Аналогичное решение суд принял также в феврале 2017 года.