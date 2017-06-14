В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли в результате пожара в жилом доме "Гренфелл тауэр" в Лондоне. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон сегодня, 14 июня, ранним утром, - заявили в полиции. - Пока еще довольно ранний этап и мы ожидаем, что их количество (жертв - прим. ТАСС) может вырасти".

Как сообщает служба скорой помощи, в результате пожара госпитализированы 64 человека.