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Обыск в МРСК Центра связан с вопросами к бывшему главе компании

Происшествия
14 июня, 14:08 UTC+3

Работников управления по борьбе с экономическими преступлениями интересует информация по налоговым отчислениям Дмитрия Гуджояна в период его работы

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Компания МРСК Центра подтвердила проведение обыска.

"Визит работников управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Министерства внутренних дел по Восточному округу в офис МРСК Центра связан с вопросами к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы", - сообщила ТАСС начальник департамента по связям с общественностью компании Евгения Фисенко.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в МРСК Центра сотрудники ФСБ проводят обыски и изымают экономическую документацию.

Гуджоян был отправлен в отставку с поста генерального директора МРСК Центра еще в 2012 году. Отмечалось, что в компании до этого были выявлены нарушения при закупках.

МРСК Центра ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям. Компания была основана в 2004 году в процессе реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их последующей региональной интеграции.

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