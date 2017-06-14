Власти Петербурга вновь подали иск на 289 млн к экс-подрядчику арены "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Комитет по строительству Санкт-Петербурга вновь подал иск на 289 млн рублей к бывшему подрядчику стадиона на Крестовском острове "Санкт-Петербург" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда. Дата заседания пока не назначена.

Ранее Арбитражный суд оставил иск властей на такую же сумму без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка. Как установил суд, комитет не направил в установленный срок претензий бывшему подрядчику, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Сообщалось, что иск связан со стадионом "Санкт-Петербург".

ТАСС на момент публикации не располагает комментарием компании.

Ранее суд также признал законным разрыв контракта властями города с компанией на строительство стадиона в одностороннем порядке. Апелляция на это решение будет рассмотрена 20 июня. В суде также рассматривается ряд исков комитета по строительству и компаний "Трансстрой" и "Инжтрансстрой", связанных со стадионом "Санкт-Петербург".

Компания и стадион

Корпорация "Трансстрой", ранее связываемая с Олегом Дерипаской, в 2014 году вышла на рынок строительства метрополитена в Петербурге, выиграв конкурс на проектирование и строительство депо "Южное". "Трансстрой" тогда предложил выполнить работы за 6,631 млрд рублей. До прихода "Трансстроя" строительством метрополитена в Петербурге занимался единственный участник рынка - местный "Метрострой". За последнее время власти расторгают уже второй крупный контракт с "Трансстроем".

В июле администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона "Санкт-Петербург" (ранее "Зенит-Арена") с генподрядчиком - компанией "Инжтрансстрой- СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей. Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города.

Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой". Впоследствии бывший генподрядчик "Инжтрасстрой-СПб" подал иски к властям города с целью оспорить односторонний разрыв контракта и вернуть невыплаченный аванс. Администрация подала ответные иски к бывшему генподрядчику.