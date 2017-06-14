СК завершил расследование дела администратора "группы смерти" Филиппа Лиса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении администратора "группы смерти" в социальной сети Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис, завершено. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина, зарегистрированного в социальной сети под псевдонимом Филипп Лис, обвиняемого по ст. 110 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства и покушение на него", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года в Москве и Московской области в социальной сети "ВКонтакте" пропагандировал среди несовершеннолетних суициды и склонял подростков к их совершению. Следователями установлено, что он склонял 15-летнюю жительницу Астрахани к суициду. Однако сотрудники правоохранительных органов убедили школьницу отказаться от совершения самоубийства. "Также, по данным следствия, злоумышленник довел до самоубийства школьницу 2000 года рождения, которая 3 июня 2016 года в Тюменской области пыталась совершить самоубийство, но ее жизнь удалось спасти медикам", - добавили в СК.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

"Центральным аппаратом Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по подобным фактам продолжается работа по установлению других лиц, подстрекавших в социальных сетях подростков к совершению самоубийств", - отметили в СК.