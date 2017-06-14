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Распыливший газ в лицо бойцу ОМОН на акции в Москве школьник отказался от дачи показаний

Происшествия
14 июня, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В отношении 17-летнего участника акции в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетний участник несанкционированной акции в центре Москвы, распыливший, по версии следствия, газ в лицо сотруднику ОМОН, отказался от дачи показаний. Об этом сообщил ТАСС адвокат Салман Джафаров.

"Моему доверителю 17 лет, он школьник, на допросе он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ", - сказал защитник.

На данный момент в Басманный суд Москвы в отношении молодого человека поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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