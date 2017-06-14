Число госпитализированных в результате пожара в Лондоне выросло до 69 человек

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ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Число госпитализированных вследствие крупного пожара, произошедшего ночью в жилом доме Grenfell Tower в лондоне, увеличилось до 69 человек. Об этом говорится в сообщении Службы скорой помощи Лондона.
"Вследствие ночного пожара в Grenfell Tower на западе Лондона мы оказали медицинскую помочь 69 людям и отвезли их в шесть больниц Лондона, 18 человек продолжают находиться в критическом состоянии", - отмечается в коммюнике. Ранее сообщалось, что помощь была оказана 64 пострадавшим, а в реанимации находились 20 человек.
В пресс-службе лондонской скорой помощи добавили, что 10 человек самостоятельно обратились за помощью в лечебные учреждения. Таким образом число пострадавших в результате пожара достигло 79 человек.
Сообщения о пожаре в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон поступили на пульт экстренных служб незадолго до часа ночи 14 июня (03:00 мск). По словам очевидцев, он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания. В Службе лондонской полиции ранее информировали, что в результате пожара погибли шесть человек. При этом официальные лица признали, что число жертв скорее всего увеличится.
По разным данным, во время пожара в доме находились от 400 до 600 человек. Пожарная служба сообщила о том, что многих людей удалось вывести из здания на ранней стадии спасательной операции.
Сейчас тушение пожара, который стал самым крупным в британской столице за последние десятилетия, продолжается и, по свидетельству пожарных, может занять несколько дней. По предварительной информации, распространенной СМИ, пожарные с самого начала не смогли подняться выше 12 этажа здания. В этой связи самый главный вопрос, на который до настоящего момента нет ответа, - сколько людей остаются в здании.