Суд продлил на 48 часов срок задержания подростка, распылившего газ в лицо бойцу ОМОН

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на 48 часов срок задержания несовершеннолетнего участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего, по версии следствия, газ в лицо сотруднику ОМОН, передает корреспондент ТАСС.
"Срок задержания продлить на 48 часов", - постановила судья.
В Басманный суд Москвы в отношении подростка поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. О продлении срока задержания просил следователь, так как он не успел подготовить материалы ходатайства.
Подросток заканчивает 11 класс, он собирается поступать в вуз. Ранее он не привлекался правоохранительными органами к ответственности. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").
По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему была оказана необходимая медицинская помощь.