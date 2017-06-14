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Мать, чью дочь подменили на Урале, хочет взыскать с медиков моральный ущерб

Происшествия
14 июня, 21:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 14, июня. /ТАСС

Предварительное заседание по иску Зои Тугановой к Челябинскому областному перинатальному центру и областному Минздраву назначено на 12 июля

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Жительница Челябинской области, которой 30 лет назад в роддоме подменили дочь, намерена взыскать моральный ущерб с Челябинского областного перинатального центра и областного Минздрава. Об этом на своей странице в социальной сети написала ее подмененная дочь.

"Хочется, чтобы акценты были расставлены правильно, чтобы справедливость в этой ситуации все-таки восторжествовала. Моральный ущерб за случившееся должен быть выплачен моей маме и Люции (девочка, на которую заменили дочь - прим. ТАСС). Я ни на что не претендую, так как, слава Богу, у меня есть почва под ногами", - написала в соцсети челябинка Екатерина Туганова.

По данным Центрального районного суда, предварительное заседание по иску Зои Тугановой к Челябинскому областному перинатальному центру и областному Минздраву назначено на 12 июля. В пресс-службе суда подробности иска не раскрывают. По данным местных СМИ, сумма иска составляет 3 млн рублей.

Подмена детей произошла в роддоме в 1987 году. Как пишет Екатерина Туганова, это событие стало роковым для ее биологических родителей: семья распалась.

Комментарием Минздрава Челябинской области ТАСС пока не располагает.

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