При опрокидывании лодки на Чукотке пропали пять человек, среди них есть дети

АНАДЫРЬ, 15 июня. /ТАСС/. Поиск пятерых человек, в том числе детей, пропавших на реке Малый Анюй при опрокидывании лодки, объявлен в Билибинском районе Чукотского округа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС России.

"Из села Островное в село Кепервеем Билибинского района вышла моторная лодка, предположительно, марки "Крым", на борту которой находилась семья из семи человек, в том числе четверо детей. Пройдя 2 км вверх по течению, лодка перевернулась, двум пассажирам удалось добраться до берега. Местонахождение пяти человек не известно", - сообщили в МЧС региона.

Главой сельского поселения села Кепервеем организованы поиски силами местных жителей. В них участвуют 16 человек и шесть единиц техники. Из Анадыря выдвинулась группа спасателей.