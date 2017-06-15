СМИ: самолет ВВС Малайзии потерпел крушение, два пилота погибли

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Два пилота Королевских ВВС Малайзии погибли в результате крушения учебно-тренировочного истребителя Hawk 108, ранее пропавшего с радаров. Об этом сообщила газета Straits Times.

По информации издания, катастрофа произошла в 51 км от военной базы малайзийского города Куантан (штат Паханг).

Ранее телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на Королевские ВВС Малайзии сообщил, что связь с воздушным судном была потеряна около 11:30 по местному времени (06:30 мск), спустя полчаса после того, как оно покинуло военную базу.