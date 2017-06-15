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В Москве осуждены пятеро руководителей ячейки запрещенной группировки "Хизб ут-Тахрир"

Происшествия
15 июня, 15:42 UTC+3

Пятеро руководителей подразделения столичной ячейки террористической организации получили от 15 до 18 лет

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам заключения от 15 до 18 лет пятерых руководителей подразделения столичной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", передает корреспондент ТАСС.

"Признать подсудимых виновными по ч. 1 ст. 205.5 ("Организация деятельности организации, которая в РФ признана террористической") УК РФ. Приговорить Амирхана Нумончонова к 15 годам колонии, Алишера Хусейнова - к 15,5 года, Сухроба Иронова - к 17 годам колонии, Наимджона Ходжаевкова - к 18 годам, Мирзобаховвадина Курбонова - к 16 годам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Курбонову, Иронову и Ходжаеву было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом Курбонов был освобожден судом от исполнения данного наказания.

15 июня суд огласил лишь резолютивную часть приговора, полный текст которого выдадут сторонам позже. Согласно обвинительному заключению, осужденные, уроженцы стран Средней Азии, активно участвовали в организации деятельности одного из подразделений московской ячейки террористической организации, вели активную вербовочную деятельность, пропагандировали идеи радикального ислама, построения на территории РФ исламского халифата.

Свою вину подсудимые не признали. Их адвокаты рассказали ТАСС, что обвинения были надуманными и голословными, поэтому защитники намерены обжаловать приговор. "Суд был очень формальным. Судебный процесс проходил с грубыми нарушениями, которые будут доведены до сведения апелляционной инстанции Верховного суда", - сказал ТАСС один из адвокатов.

 

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