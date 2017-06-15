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СК начал проверку по жалобе Путину о необеспечении лекарствами жительницы Орла

Происшествия
15 июня, 15:51 дата обновления: 15 июня, 15:56 UTC+3

В рамках проверки следователи дадут объективную правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал проверку по жалобе жительницы Орла президенту РФ Владимиру Путину о необеспечении жизненно необходимыми лекарствами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ходе "Прямой линии" к Владимиру Путину посредством видеосвязи обратилась жительница Орла. В своем обращении она указала, что ей на протяжении полугода не поступают жизненно необходимые лекарственные препараты, а она вынуждена добиваться обеспечения лекарственными препаратами через суд, что существенно нарушает ее права и законные интересы", - отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи дадут объективную правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отвечая на жалобу жительницы Орла, Путин пообещал проверить конкретные случаи непредоставления жизненно важных лекарств. "Федерация в полном объеме обеспечивает финансирование на приобретение этих лекарств", - сказал президент, отметив, что могут быть проблемы, связанные с несвоевременными закупками.

"Мы проверим, что они могут обеспечить, что они не могут обеспечить. Есть ряд лекарственных препаратов, ряд заболеваний, в том числе орфанных, по которым совершенно точно федерация выделяет деньги, причем в полном объеме. Федеральным льготникам выделяются деньги также в полном объеме", - добавил глава государства. 

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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