Полиция изучает видео с выехавшими на встречную полосу у правительства РФ автомобилями

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полиция изучает видео с двумя автомобилями, выехавшими на встречную полосу на дороге возле здания правительства РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как два автомобиля пересекли двойную сплошную, обгоняя поток, и выехали на встречную полосу около здания правительства РФ.