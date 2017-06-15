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Полиция изучает видео с выехавшими на встречную полосу у правительства РФ автомобилями

Происшествия
15 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как два автомобиля пересекли двойную сплошную, обгоняя поток, и выехали на встречную полосу около здания правительства РФ

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полиция изучает видео с двумя автомобилями, выехавшими на встречную полосу на дороге возле здания правительства РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как два автомобиля пересекли двойную сплошную, обгоняя поток, и выехали на встречную полосу около здания правительства РФ.

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