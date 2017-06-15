В Петербурге привлекли к ответственности 522 задержанных на митинге на Марсовом поле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Суды Петербурга за три дня привлекли к административной ответственности 552 человека, которых задержали 12 июня, во время несанкционированного митинга на Марсовом поле. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суды Петербурга вынесли законные и обоснованные постановления по 1,043 тыс. материалам в отношении 522 лиц, рассмотрение материалов в отношении семи лиц отложено из-за болезни обвиняемых", - сказала Лебедева.

Она не уточнила, сколько именно жителей Петербурга получили наказание в виде административного ареста. В предшествующие дни административные дела рассматривались в 17 районных судах города, во многих случаях выносились решения об аресте.

Против всех задержанных полиция выдвинула обвиняли по статьям "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП РФ.

По данным МВД, в несанкционированной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, более 500 человек были задержаны.