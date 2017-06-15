Следствие просит передать из полиции в СК дело о ДТП с 6-летним ребенком в Подмосковье

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главное следственное управление СК по Московской области инициировало вопрос о передаче уголовного дела о ДТП, в котором погиб 6-летний ребенок, из органов полиции в свое производство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главное следственное управление СК РФ по Московской области в случае передачи дела из органов полиции проверит все факты, изложенные в СМИ, проведет повторную экспертизу с целью установления всех обстоятельств случившегося, - сказали в ведомстве. - Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, а также говорит о том, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена".

23 апреля этого года около дома 39 микрорайона Павлино в Балашихе 31-летняя местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила 6-летнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При этом, утверждается, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В ГУ МВД по Московской области в свою очередь сообщили, что экспертиза установила в крови погибшего концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. В главке добавили, что следствие готовит документы для эксгумации тела ребенка и проведения дополнительной экспертизы.