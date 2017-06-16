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Вице-мэру Курска Николаю Зайцеву предъявлено обвинение в вымогательстве

Происшествия
16 июня, 9:22 UTC+3 КУРСК /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

В настоящее время Зайцев заключен под стражу

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КУРСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Управлением СК РФ по Курской области предъявлено обвинение вице-мэру Курска Николаю Зайцеву по факту вымогательства, сообщила пресс-служба ведомства.

"Зайцеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Вымогательство (требование передачи права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере)", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, ООО по проспекту Победы Курска возвело гаражно-строительный кооператив, состоящий из 240 гаражей. Под угрозой применения насилия Зайцев с соучастником требовал от руководителя общества безвозмездно передать им право собственности на 20 гаражных боксов, общей стоимостью более 8 млн рублей. В итоге потерпевшему пришлось заключить фиктивные договоры о долевом строительстве 20 гаражных боксов, а затем подписать акты приема-передачи данных нежилых помещений. В настоящее время Зайцев заключен под стражу.

Как сообщил ранее ТАСС глава администрации города Николай Овчаров, речь идет о событиях 2012-2013 гг. "Все, что следственные органы вменяют в вину вице-мэру Курска Николаю Зайцеву, происходило до того момента, как Зайцев пришел на работу в администрацию города Курска", - сказал он, добавив, что в мэрии Зайцев стал работать с конца 2015 года.

Зайцев с марта 2014 года по декабрь 2015 года возглавлял УМВД Курска, затем перешел на работу в городскую администрацию на должность вице-мэра по административно- хозяйственной деятельности.

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