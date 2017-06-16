Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, еще 12 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем на автодороге Самбек-Успенская в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

"ДТП произошло около 11:30 на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП два человека погибли, 12 пострадали", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства также отметила, что на место происшествия выехали сотрудники полиции и МЧС. Также на место прибудет врио начальника Управления ГИБДД по Ростовской области Алексей Токин.

В пресс-службе уточнили, что оба автобуса - рейсовые. "МЧС и ГИБДД находятся на месте. МЧС с оказанием помощи, мы выясняем все обстоятельства, в том числе обеспечиваем проезд на данном участке дороги, чтобы не было затруднено движение", - рассказали в пресс-службе.