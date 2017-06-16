Режим ЧС введен в одном из сел НАО из-за паводка

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в селе Великовисочном Ненецкого автономного округа из-за подтопления в результате половодья на реке Печоре. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
"В настоящий момент в Великовисочном подтоплена 131 придомовая территория, где проживают 223 человека, в том числе 39 детей. Количество подтопленных домов уже 40. В них проживают 92 человека, 26 из которых - дети. Также в зону "большой воды" попали социально значимые объекты: подтоплена территория общественной бани, больницы, колодцы № 2 и 3, контора участка ЖКУ", - приводит пресс-служба слова главы Великовисочного сельсовета Татьяны Ждановой.
По состоянию на 12:00 уровень воды в районе села составил 835 см. Вода прибывает на 5 мм - 1 см в час. Из Нарьян-Мара в село вылетела группа спасателей из регионального главка МЧС. Два человека на период паводка размещены в больнице. Кроме того, к родственникам переехала одна семья из трех человек.
В деревне Тошвиске вода подошла к трем придомовым территориям, в деревне Лабожской - к 12 придомовым территориям и 1 жилому дому.
В НАО в зону подтопления чаще всего попадают населенные пункты, расположенные на пониженных участках местности. Среди них и поселения Великовисочного сельсовета. В этом районе "большая вода" часто заходит в Великовисочное, а также в деревни Лабожское, Пылемец, Тошвиска и Щелино. В муниципалитете заблаговременно были созданы запасы продуктов питания, медикаментов и горюче-смазочных материалов. Организованы три пункта временного размещения на 230 мест.