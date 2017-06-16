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СК перепроверит наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП в Подмосковье мальчика

Происшествия
16 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Будет проведен комплекс повторных судебных экспертиз

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет перепроверит информацию о том, что в крови сбитого насмерть автомобилем в Подмосковье 6-летнего мальчика было 2,7 промилле алкоголя.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Как только представители СКР увидели сюжет о том, что в Московской области в результате ДТП погиб шестилетний мальчик, в крови которого было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, сразу же было принято решение инициировать перед прокурором вопрос о передаче уголовного дела в наше производство. Следователи ГСУ СК России по Московской области уже приступили к проверке всех изложенных в СМИ фактов. Вопросов у нас возникло немало, среди них и то, как могло быть обнаружено такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка", - сообщила Петренко.

Руководство областного главка СК встречается с родителями мальчика для выяснения всех их доводов. После передачи уголовного дела в производство ведомства следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту. "Также мы проверим действия экспертов и объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения у ребенка. Будет проведен комплекс повторных судебных экспертиз и другие следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств", - добавила Петренко.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека") и предъявлено обвинение с избранием меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что экспертиза установила в крови погибшего концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. В главке добавили, что следствие готовит документы для эксгумации тела ребенка и проведения дополнительной экспертизы.

2,7 промилле алкоголя в крови соответствует выпитым примерно 122 миллилитрам спирта, либо 295 граммам водки, либо 2,5 литрам пива.

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