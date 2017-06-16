Распыливший газ на акции в Москве 12 июня в лицо полицейскому подросток не признает вину

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетний участник несанкционированной акции в центре Москвы, обвиняемый в распылении газа в лицо сотруднику ОМОН, не признает вину в инкриминируемом преступлении. Об этом заявил ТАСС один из адвокатов Сергей Бадамшин в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

"Наш подзащитный вину не признает, от дачи показаний отказался по 51 статье Конституции", - сказал защитник.

Ранее суд продлил обвиняемому срок задержания на 48 часов, чтобы дать следствию время подготовить материалы в обоснование своего ходатайства.

По словам матери обвиняемого, ее сын заканчивает обучение в школе и собирается поступать в вуз. Подросток ранее не привлекался правоохранительными органами к ответственности. Сейчас он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"). Во время допроса учащийся школы также отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого...").

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана необходимая медицинская помощь.