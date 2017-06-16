Возле здания британского парламента задержан мужчина с ножом

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ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Мужчина с ножом в руках был задержан возле здания британского парламента в Лондоне. Об этом сообщил в Twitter Скотленд-Ярд.
"Возле Вестминстерского дворца арестован мужчина с ножом. Сообщений о пострадавших нет", - сказано в заявлении.
Man arrested near Palace of #Westminster re possession of a knife. No reported injuries. https://t.co/5fSBHqSp45 pic.twitter.com/M9qfKffF18— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 16 June 2017
Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд, инцидент возле британского парламента не связан с терроризмом.
Ранее газета Daily Mirror сообщила на своем сайте, что на место инцидента возле здания британского парламента прибыли представители вооруженной полиции, которые бросились в направлении ворот Святого Стивена Вестминстерского дворца, отреагировав на крики. Затем ворота закрылись.
Телеканал также продемонстрировал в эфире фотографию задержанного, на которой арестованный изображен сзади, он стоит в окружении полиции и прислонен к дворцовой ограде. Видно, что он одет в серо-голубую толстовку и черные штаны. По словам стражей порядка, задержанному менее 40 лет.