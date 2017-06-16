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Возле здания британского парламента задержан мужчина с ножом

Происшествия
16 июня, 13:46 дата обновления: 16 июня, 14:00 UTC+3

Сообщений о пострадавших не поступало

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Материал из 1 страницы
Полиция задерживает мужчину с ножом возле здания британского парламента в Лондоне, 16 июня

Полиция задерживает мужчину с ножом возле здания британского парламента в Лондоне, 16 июня

© Harriet Line/PA via AP

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Мужчина с ножом в руках был задержан возле здания британского парламента в Лондоне. Об этом сообщил в Twitter Скотленд-Ярд.

"Возле Вестминстерского дворца арестован мужчина с ножом. Сообщений о пострадавших нет", - сказано в заявлении.

Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд, инцидент возле британского парламента не связан с терроризмом.

Ранее газета Daily Mirror сообщила на своем сайте, что на место инцидента возле здания британского парламента прибыли представители вооруженной полиции, которые бросились в направлении ворот Святого Стивена Вестминстерского дворца, отреагировав на крики. Затем ворота закрылись.

Телеканал также продемонстрировал в эфире фотографию задержанного, на которой арестованный изображен сзади, он стоит в окружении полиции и прислонен к дворцовой ограде. Видно, что он одет в серо-голубую толстовку и черные штаны. По словам стражей порядка, задержанному менее 40 лет.

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