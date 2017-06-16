СК начал проверку по факту ДТП с автобусами в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ростовской области начало проверку по факту ДТП, в результате которого два человека погибли, еще 18, по последним данным, пострадали.

"Инициирована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На место выехали сотрудники следственно-оперативных органов", - сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС старший помощник руководителя управления Галина Гагалаева.

Аналогичную проверку проводит Южное следственное управление на транспорте, подтвердили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, доследственная проверка организована "с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Как сообщил начмед Матвеево-Курганской районной больницы Николай Гапуненко, куда доставили пострадавших после ДТП, на данный момент госпитализировано 18 человек, из них трое детей. "Доставлено в больницу после ДТП 18 человек, из них трое детей 10-11 лет",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, но детей среди тяжелых пациентов нет. "Сейчас идут операции троим тяжело пострадавшим. К нам также выехали медики из Таганрога", - сказал Гапуненко. Также по линии санавиации проводятся консультации областных специалистов.

Как сообщила ТАСС министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, в больнице достаточно медикаментов для оказания помощи пострадавшим. Она также добавила, что сейчас на месте находится главврач одной из больниц Таганрога, а также нейрохирурги, травматологи. По имеющейся у Быковский информации, в аварии пострадал один пассажир, не являющийся жителем Российской Федерации, но он отказался от госпитализации.

Об аварии

ДТП произошло около 11:30 на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Два человека погибли. На место происшествия выехали сотрудники полиции, следователи, МЧС. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной Донецкой народной республики. Матвеево-Курганский район расположен в юго-западной части Ростовской области и граничит с Донецкой областью Украины.