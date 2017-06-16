В Подмосковье привлечен к ответственности водитель, не пропустивший скорую помощь

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подмосковные полицейские привлекли к административной ответственности водителя, не пропустившего машину скорой помощи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Госавтоинспекции Московской области установлена личность водителя, который не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами")", - сказала она.
Полицейские провели проверку по факту опубликованного 14 июня в интернете видео, на котором водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД установили, что утром 12 июня на 52-м км автодороги М-7 ("Волга") 47-летний житель Московской области, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Санкция статьи, по которой привлечен водитель, предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.