В Подмосковье привлечен к ответственности водитель, не пропустивший скорую помощь

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подмосковные полицейские привлекли к административной ответственности водителя, не пропустившего машину скорой помощи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Госавтоинспекции Московской области установлена личность водителя, который не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами")", - сказала она.

Полицейские провели проверку по факту опубликованного 14 июня в интернете видео, на котором водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД установили, что утром 12 июня на 52-м км автодороги М-7 ("Волга") 47-летний житель Московской области, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Санкция статьи, по которой привлечен водитель, предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.